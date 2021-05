"¡Es Falso!": Aracely Arámbula no aparecerá en la serie de Netflix de Luis Miguel

Ciudad de México.- Tras filtrarse que Aracely Arámbula había cambiado de opinión sobre aparecer en la biopic de Luis Miguel que se produce en Netflix, su abogado Guillermo Pous salió a desmentir las declaraciones.

Según publicaciones en medios de comunicación, la actriz mexicana "llegó a un acuerdo económico" con los desarrolladores de la serie para que apareciera en alguna temporada de la serie de Netflix.

Sin embargo, la información resultó ser falsa, pues no hay acercamientos ni negociación alguna para que Arámbula sea retratada en la serie. No obstante, no se descarta que algún personaje basado en la actriz aparezca, tal como ha ocurrido con muchos otros artistas.

Por lo pronto, el abogado de Arámbula contestó a través de una entrevista electrónica para la revista Quien sostuvo que la postura de su clienta es un rotundo no.

Mi respuesta es sencilla, (la filtración es) absolutamente falsa. La posición de la señora Arámbula es exactamente la misma, su posición es firme; no existe autorización alguna y no ha habido negociación de ninguna clase", explicó.

Hace días, Pous detalló que encargados de la serie de Netfix le propusieron a Arámbula que la historia de amor que vivió junto a 'El Sol de México' pudiera aparecer en las próximas temporadas, pero ella se negó.

Como se ha comentado abiertamente, la posición de la señora es que, por ningún motivo, se utilice su imagen. De ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, no solamente por resguardo, lo discreta, lo prudente que ella siempre se ha mantenido en su vida personal", añadió.

Fuente: Quien