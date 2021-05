"Estaban afuera de mi casa": Aterrada, Érika Buenfil narra el infierno al ser amenazada

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de Televisa, Érika Buenfil, recientemente empleó sus redes sociales para hablar del infierno que pasó el pasado domingo 2 de mayo, cuando denunció en Twitter que estaba siendo amenazada y era víctima de extorsión telefónica, recordando que le decían que estaban "afuera" de su casa.

Buenfil el pasado domingo 2 de mayor por la tarde, compartió un par de tuits en el que le pedía a sus millones de seguidores que la ayudaran, pues estaba totalmente "aterrada", ya que estaban amenazándola a ella y a su hijo, Nicolás Buenfil.

Tras esto, pidió que le hicieran un llamado a las autoridades para levantar una denuncia y acabar con su tormento, esperanzada de que rápidamente se realizara una captura del o los implicados.

Ante esto, la actriz empleó su cuenta de Instagram para revelar que tras unas largas horas pudo levantar la denuncia, relatando que los extorsionadores le decían que había varias personas fuera de su hogar, lo que la atemorizó tanto que la paralizó y solo pensó en pedir ayuda de forma inmediata.

Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento sufriendo una extorsión telefónica, me estaban haciendo creer, o estaban, fuera de mi casa, me espanté mucho, daban detalles específicos que me hicieron creer que era posible, o sí era realidad, porque en ese momento no quise ni asomar la cabeza", narró la actriz.