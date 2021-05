Geraldine Bazán estalla y denuncia acoso de famoso programa ¿de Televisa?

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Geraldine Bazán, en una reciente entrevista ante las cámaras de Sale el Sol, se mostró molesta y denunció que siente un "acoso" y una fuerte "saña" personal por un reconocido programa de espectáculos, ¿de Televisa?

Bazán recientemente tuvo un evento para festejar el Día del Niño entregando ropa y juguetes a las familias de escasos recursos, al cual llegó la prensa, y aunque señaló que era algo privado al que no los invitó, los atendió porque sabía que era importante la cordialidad entre medios y artista.

La actriz destacó que ella no sabía como se habían enterado del lugar y la fecha, pero que aprovechando que se presentaron, quería hacer una denuncia pública en contra de un medio de comunicación de Telemundo, el programa Suelta la Sopa.

¡Geraldine Bazán no quiere guardar más silencio y denuncia acoso por parte de un programa de televisión! Le pidió a su productor y conductores que dejen de hablar de ella. #PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6IUvUEwVwx — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 3, 2021

La exesposa de Gabriel Soto declaró que siente que el programa antes mencionado está ensañado con ella de manera personal, destacando que ya notó que es contra otros artistas también, pero que siente que hay algo personal hacia ella.

Ahorita que están aquí las cámaras sí creo que, ahorita que está todo esto de denunciar el acoso, yo sí creo que y no solo yo lo siento, el público también se ha dado cuenta, yo le pido a Suelta la Sopa que suelte el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productor, a sus conductores, y no es nada más conmigo, es con mucha gente", expresó Bazán.

Ante esto, pidió que Suelta la Sopa ya no se metiera en su carrera ni con ella, entendiendo que su carrera sufrirá el no tener esa presencia mediática, pero que la aceptaba por el bien de su privacidad y para demostrar que no iba a permitir esa clase de intromisión a su vida.

La prensa y el artista es una sinergia, pero cuando es un acoso personal y se nota que es con saña y con dolo, es eso ya con Suelta la Sopa, sé que va a perder mi carrera sin Suelta la Sopa, pero no me importa, ni modo, lo voy a tener que pasar y sufrir, así que voy a denunciar su acoso", concluyó.

Fuente: Twitter @saleelsoltv