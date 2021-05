Margarita Gralia confiesa en 'Venga la Alegría' que sufrió acoso sexual ¿en Televisa o TV Azteca?

Ciudad de México.- La querida primer actriz Margarita Gralia brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría en la que relató los peores momentos que le ha dejado la pandemia de Covid-19 y también confesó que sufrió acoso sexual.

La aclamada estrella argentina comenzó su carrera en México trabajando para Televisa en la década de los 80's. Pero sin duda alguna, su fama cobró relevancia cuando llegó a TV Azteca y participó en inolvidables novelas como Amor en Custodia y Cuando seas mía.

En la reciente plática con el programa matutino, Margarita contó que aún sufre secuelas del coronavirus que sufrió hace casi 1 año y explicó que también vivió problemas económicos pues su negocio de comida estuvo a punto de quebrar.

Sin embargo, la revelación más dura de Gralia fue cuando contó que fue víctima de acoso, pero esto no sucedió ni en Televisa ni TV Azteca, si no cuando aún vivía en su natal Argentina.

Fue 20 años antes de llegar a México, sí lo he vivido pero me da gusto que las mujeres alcemos la voz y que no sea exclusivo de la mujer, muchos compañeros hombres también lo hacen... pero yo no caí en el juego y no me quedé callada", confesó la primera actriz.