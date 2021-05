¡Qué fuerte! Conductor de 'Hoy' impacta al revelar esto sobre su alcoholismo en Televisa

Ciudad de México.- Recientemente, Raúl Araiza, uno de los más queridos y antiguos conductores de Hoy, se sinceró en el programa de Unicable, perteneciente a Televisa, Miembros al Aire, e impactó a sus millones de espectadores al hacer una fuerte revelación sobre su alcoholismo.

En el último programa de Miembros al Aire tuvieron de invitado a Diego Covarrubias, quien reveló que durante su estadía en Canadá por un proyecto, probó la marihuana, ya que haya era legal y las vendía hasta en las tiendas.

Por ese motivo, varios de los conductores contaron sus experiencias ingiriendo la sustancia nociva para la salud, todos concordando que no habían tenido muy buenas experiencias cuando llegaron a ingerirla, ya sea en privado o en lugares públicos.

Uno de ellos fue Araiza, quien recordó que cuando consumió la marihuana todo se le alejaba, por ejemplo, si quería llegar a la puerta sentía como se alejaba cada vez más, por lo que se sentaba a esperar a que se le pasara el efecto y la puerta se acercara a él.

Pero, aunque el conductor señaló que no fue buena su experiencia, señaló que con el alcohol le fue "horrible" y hubiera preferido ser un "marihuano" que ser un "alcohólico".

A mí nunca me ha ido bien. Yo hubiera preferido ser marihuano que pedote. La primera vez (que probé) todos los elementos se me alejaban. Quería llegar a la puerta y la puerta se me alejaba. Entonces, me sentaba a la mitad a descansar. A ver cuando llego a la puerta", confesó Araiza.