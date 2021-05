Revelan a los nominados de los Billboard Music Awards que serán presentados el 23 de mayo

The Weeknd fue el foco de los nominados al haber obtenido 16 nominaciones. Foto: Internet

Estados Unidos.- La temporada de premios continúa y poco a poco van finalizando las ceremonias más importantes de las industrias del cine y de la música. En esta ocasión, los Billboard Music Awards revelaron los nominados para sus categorías. Es importante considerar que algunos de ellos se repiten pues han logrado entrar en diversas categorías.

La premiación se realizará el próximo 23 de mayo desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. 51 categorías serán las que formarán esta entrega de premios.

El principal exponente de esto es The Weeknd, quien lidera la lista al formar parte de 16 categorías.

Las principales nominaciones

Entre las principales categorías es posible enlistar a Mejor Artista, cuyos nominados son Drake, Taylor Swift y The Weeknd. En el Mejor Grupo, por su parte, se puede numerar a AC/DC, BTS y a Maroon 5.

Entre los artistas pertenecientes al Top 100 de Billboard, los nominados son DaBaby, Drake, Dua Lipa, Pop Smoke y The Weeknd. Para el talento nuevo, Gabby Barrett, Doja Cat, Jack Harlow, Pop Smoke o Rod Wave podrían ganar el premio de Top New Artist.

En gustos se rompen géneros

Estos galardones también premian a los diferentes tipos de música.

Los mejores exponentes del rap según Billboard, son: DaBaby, Drake y Pop Smoke. En el caso del Country, los nominados son: Gabby Barrett, Luke Combs, Chris Stapleton y Morgan Wallen. Para los rockeros, AC/DC, AJR, o Twenty one pilots podría obtener el galardón. Para la música latina, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna.

Por otro lado, Lady Gaga Marshmello y Surf Mesa podrían obtener el galardón para la música electrónica.

La música Gospel tampoco se quedará atrás en estos premios, para esta categoría, Kirk Franklin, Koryn, Hawthorne Tasha Cobbs Leonard, Maverick City Music y Kanye West son los favoritos para ganar.

La lista completa para las nominaciones puede ser encontrada en el sitio oficial de los Billboard Music Awards