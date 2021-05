Tras 'despreció' a fan, Los Dos Carnales se disculpan; uno de los vocalistas la invita a comer

Ciudad de México.- Hace pocos días empezó a circular en redes sociales un video que dejó mucho que desear ante los fanáticos de Los Dos Carnales, pues estos le habían realizado un duro desprecio a una de las fans que esperaban tomarse con ellos.

Durante la entrada a un concierto que brindarían en la ciudad de Guadalajara, gran parte de los asistentes estaban en la entrada para lograr capturar un momento junto a sus ídolos, pero los elementos de seguridad encargados de cuidarlos reaccionaron de forma prepotente hasta aventar a una chica que era parte de las admiradores.

Tras el momento que hizo estallar a todo Internet, los cantantes recibieron miles de críticas que terminarían por dañar su carrera, la agrupación de música regional mexicana mandó un comunicado para disculparse con su público y dejar claro que no fueron ellos sino el equipo que les asignaron.

No siendo suficiente la explicación, uno de los vocalistas decidió realizar un video en vivo en su cuenta personal de Instagram donde no pudo evitar tocar el tema y entre tantos comentarios dejó claro que no realizarían una rueda de prensa, pero que él tenía la iniciativa de realizar algo que repusiera el mal momento.

Dentro de la forma que Imanol Quezada explicó la situación, realizó una invitación que causó impacto entre todos los usuarios, pues pidió que si conocían a la chica la etiquetaran en los comentarios, pues estaba dispuesta a él y su hermano invitarla a comer.

Fuente: Instagram @chicapicosa2, @los2carnales y @imanolqm