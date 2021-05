¡Bomba! Exintegrante de 'Acapulco Shore' revela si tuvo una relación con Nodal, antes de Belinda

Ciudad de México.- La exintegrante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano se llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta que Christian Nodal la bloqueó en redes sociales.

La tambien exparticipante de Guerreros 2020 reveló en Twitter que al enterarse del compromiso del cantante sonorense y Belinda quiso ir a felicitarlos y se dio cuenta que no podía ver la cuenta del joven de 22 años.

No me había dado cuenta que Nodal me tenía bloqueada. Yo iba de chismosa a sus fotos para darle like y pum, bloqueada", posteó.