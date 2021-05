Brad Pitt tiene nueva conquista: ¿Quién es la afortunada que capturó su atención?

Estados Unidos.- En los últimos días han surgido rumores sobre la nueva conquista de Brad Pitt, quien parece estar interesado en Andra Day luego de haberla conocido en la ceremonia de los Oscar celebrada en Union Station de Los Ángeles.

Cassandra Monique Batie, mejor conocida como Andra Day, es una cantante, compositora y actriz estadounidense.​ La estrella de 36 años nació en Seattle y se crio en San Diego.

Ha participado en algunos cortometrajes, uno de ellos dirigido por M. Night Shyamalan. Además ha prestado su voz a un personaje secundario en la cinta Cars 3 (2017).

Asimismo, aceptó un papel como extra en la película Marshall (2017), en la que también colaboró en la banda sonora. Recientemente se desempeñó en un rol protagónico en The United States vs. Billie Holiday (2021), cuya actuación la catapultó como candidata a mejor actriz dramática en los Oscar.

Cabe destacar que en un principio, ella descartó interpretar a Holiday debido a que no se sentía capaz por su inexperiencia, no obstante, aceptó al querer reflejar la valentía de la famosa Lady Day.

No quería hacerla, punto, porque no soy actriz. Lo que me incentivó fue la posibilidad de reivindicar su legado y que el mundo sepa que es la madrina de los derechos civiles".