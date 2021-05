"Me dio miedo": Actriz de Televisa recibe vacuna de Covid-19; tiene severos efectos secundarios

Ciudad de México.- Lety Calderón, famosa y polémica actriz de Televisa, recientemente se presentó a Sale el Sol para revelar que ya recibió la primera dosis de la vacuna en contra del Covid-19, confesando que tuvo severos efectos secundarios de esta, los cuales le hicieron sentir "miedo".

Calderón hace cuatro días, el pasado 26 de mayo, reveló y compartió en su cuenta de Instagram, que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, mostrándose feliz y entusiasmada, después de vivir un infierno a causa del tan temido virus.

Cómo se recordará, Calderón estuvo a punto de morir a causa del Covid-19, pues se puso muy grave, al igual que su hermano y su padre, quien lamentablemente no logró sobrevivir, por lo que sin duda, el por fin vacunarse es un gran logro.

Pero, esa gran felicidad se vio empañada, pues Lety reveló en el matutino de Imagen TV, que tuvo severos efectos secundarios, ya que le dolió mucho el brazo, le dio una fuerte taquicardia, que no podía comer por las nauseas, lo que le hizo temer de que se pudiera agravar.

En la noche me empezó a doler un poco el brazo, ya no pude ni cenar porque me empezó a dar náuseas y taquicardia, y me dio miedo la verdad, me dormí a las 6:30 de la mañana porque no quería dormir por la taquicardia, que todavía sigo con ella", expresó la actriz.