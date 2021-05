Mhoni Vidente predice embarazo de Belinda; Nacho Peregrin revela sería tío pronto

Ciudad de México.- Después de que la famosa astróloga, Mhoni Vidente, compartiera que ha predicho que Belinda ya estaría embarazada de Christian Nodal, tras el increíble anuncio de su compromiso en Instagram, el hermano de la coach de La Voz, Nacho Peregrin, ante la prensa reveló si pronto sería tío.

Nacho fue abordado por la prensa tras el cierre de su campaña política, en el que le cuestionaron sobre los planes de boda de la pareja que se enamoró en TV Azteca, señalando que hasta el momento sabe lo mismo que todos, pues aún no revelan la fecha en la que quieren llegar al altar, lo que supuestamente será transmitida por Televisa.

Ante esto, le preguntaron que opinaba la familia sobre su compromiso, ante esto él respondió que apoya incondicionalmente al intérprete de Adiós Amor, pues lo veía muy enamorado de su hermana y eso era lo importante, por lo que toda la familia también los están apoyando en todo.

Fue una sorpresa para todos, la verdad algo esperaba, ya lo había comentado con ustedes, yo los veo muy enamorados, y ahora con esta noticia. Aún no hay fecha, ni noticias sobre el tema, pero yo les digo en cuanto tengan una", dijo Nacho.

Después de esto, confesó que la pareja regresará a México en dos semanas, que ya podrá ver el anillo y por supuesto sobre los hijos, destacando que en varias ocasiones ella le ha expresado sus deseos de convertirse en madre, solamente que ahora no sabía si ya estaba lista o si esperaría un tiempo.

Yo no quiero decir todavía esto, pero no lo descartó ahora. Mi hermana y yo sí hemos platicado que ella quiere ser mamá en algún momento, pero no sé si ahora", dijo sobre tener sobrinos.