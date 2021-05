Ninel Conde recuerda en Instagram la terrible muerte de su mamá: "Me quería ir con ella"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida artista mexicana Ninel Conde aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a las mujeres que luchan contra el cáncer y recordó la devastadora muerte de su madre, Myrna Conde.

En abril de 2008 el conocido 'Bombón Asesino' vivió uno de los peores momentos de su vida cuando su progenitora enfermó a causa de un lunar canceroso, pero posteriormente su padecimiento se propagó al páncreas y finalmente terminó en su fallecimiento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ninel quiso rendir un homenaje a sus amigas, madres y demás guerreras que se enfrentan al cáncer y les compartió cómo la devastó la partida de su señora madre.

En 2008, cuando me informaron que mi madre había fallecido, sentí que el mundo se acababa: me quería ir con ella...Dios me levantó, y también lo puede hacer contigo", escribió la cantante y actriz de Televisa.