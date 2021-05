Tras irse a TV Azteca, Facundo hablaría pestes de Televisa; productor lo obligaría a esto

Ciudad de México.- Después de obtener gran éxito y fama dentro de Televisa, el polémico comediante, Facundo, los dejó por TV Azteca y tras esto, él habría dado fuertes revelaciones en contra de la televisora San Ángel, en las que diría que un productor lo obligó a hacer cosas que no quería.

Cómo se recordará, Facundo comenzó su carrera en Televisa y tuvo gran éxito con personas cómo 'Jaime El Duende', quien era un alcohólico grosero, pero tras años de fama, este decidió cambiarse al Ajusco, para ser presentado de La Isla.

Según Roberto Martínez, en su podcast de nombre Creativo, Facundo no se siente orgulloso del trabajo que hizo para Televisa, ya que Miguel Ángel Fox, productor del polémico presentador, lo obligaba a hacer sus bromas pesadas y ácidos comentarios que lo hicieron tan famoso.

Al parecer, el expresentador de La Isla, tuvo que destruir el negocio de una señora porque Miguel se lo ordenó debido al rating que iba a generar, mientras que Facundo le suplicaba que no lo hiciera hacer eso pues merecía su respeto ya que se ganaba la vida honestamente.

En ocasiones, el productor de Televisa, Miguel Ángel Fox, le hizo brincar esa línea. Le hizo pasar esa línea como cuando grabó un sketch, él hacía bromas muy pesadas, y hay un sketch donde le dijeron que tenía que destrozar el puestecito de una señora que vendía en una esquina. Él dijo que no lo quería hacer porque era una señora que salía todos los días a trabajar y que merecía todo su respeto. Pese a que no quería hacer esa broma lo tuvo que hacer. Lo hizo y es algo de lo que se arrepiente", aseguró Martínez.

Finalmente, señaló que 'El Duende' era un personaje que no lo enorgullece, aunque le reconoce el éxito y la fama que le dio, pero aseguró que el actor quería hacer documentales sobre temas importantes, en vez de comentarios ácidos y fingir estar borracho.

El duende no es algo de lo que esté orgulloso. No es el contenido que yo haría sino tuviera un productor y un guionista. Que también gracias a ellos tuve un chin... de éxitos. No puedo negar que eso también me llevó a otro nivel. Es de lo que la gente se acuerda en gran escala. Un personaje muy poderoso. Todo mundo sabe quién es Jaime Duende, de los que me ubican a mi", concluyó.