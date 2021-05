¿Una más contra Ricardo Ponce? Daniela Magun revela que estuvo presente en reunión espiritual

Ciudad de México.- La conductora del programa Netas Divinas de Univisión y exintegrante del grupo Kabah, anunció por medio de una historia en su Instagram que se encontraba en un retiro de Ricardo Ponce y luego de darse cuenta de las acusaciones, decidió abandonar la reunión espiritual.

"Con ilusión asistí (al retiro). Cabe mencionar que en los dos días que estuve ahí, en ningún momento me sentí vulnerada ni en peligro, sin embargo, ayer (sábado) por la noche, se hizo de mi conocimiento la existencia del video y la denuncia de Maire Wink", mencionó.

Dijo también que al saber sobre la denuncia de Maire Wink, tomó la decisión de retirarse y no regresar al evento y resaltó estar en contra de cualquier tipo de abuso.

En dicho retiro también estaban presentes las creadoras de contenido, YosStop y Victoria Volkóva y reaccionaron a la situación luego de recibir mensajes por parte de seguidores y seguidoras.

YosStop mencionó que está bien, que ella asistió a retirarse del celular y hacer una introspección pero que por ser su última noche, continuaría en un jacuzzi disfrutando para "quitarse malas vibras".

En cuanto a Victoria, resaltó por medio de una historia en su cuenta de Instagram que está bien y en casa. Ricardo Ponce privó los mensajes en sus redes sociales luego de saber sus acusaciones y compartió un mensaje en respuesta a las acusaciones.

"Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones", mencionó en una publicación en su perfil oficial de Instagram.

Ponce agradeció a sus seguidores por el apoyo y resaltó que valora el acompañamiento de ellos.

Fuente: abcnoticias