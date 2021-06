"Dolor y vergüenza": Tras error de Pablo Montero, 'Coque' revive que él también destrozó el Himno

Ciudad de México.- Jorge 'Coque' Muñiz no solo es conocido por su gran talento como actor, conductor y cantante, sino también porque él fue el primer personaje en cometer un grave error al entonar el Himno Nacional.

Durante su reciente encuentro con los medios de comunicación, el hijo de Marco Antonio Muñiz fue cuestionado sobre la reciente equivocación que tuvo Pablo Montero y confesó que prefiere mantenerse al margen de las críticas.

No lo vi, caray qué pena... sería incapaz de hablar de un compañero, o sea, el burro hablando de orejas", dijo Muñiz.

El 'Coque' confesó que él ya sabe lo que está sintiendo Montero ante esta penosa situación que lo ha hecho ser víctima de las peores críticas, burlas y hasta memes.

Yo a todos les deseo que les vaya bien, que todos tengan éxito, no me hace feliz que a alguien le pase, me duele, yo conozco el dolor y la vergüenza de eso", añadió.