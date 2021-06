Elecciones 2021: Bárbara de Regil confiesa que no votará por Morena; se inclina por este partido

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa artista mexicana Bárbara de Regil logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que confesó por qué partido votará en las próximas elecciones.

A través de sus historias de Instagram, la estrella de la serie Rosario Tijeras realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans y aquí le cuestionaron sobre por quién votaría en las contiendas que se realizarán el próximo domingo 6 de junio.

"Las piernitas": Bárbara de Regil deja en shock a Instagram al aparecer con 'look' playero

¡Uy! esta es una respuesta que me cuesta mucho porque la gente siempre suele atacar cuando compartes tu opinión sobre la religión, política, futbol, etcétera", mencionó la madre de Mar de Regil en un principio.

Bárbara confesó que sus votos no serán ni para Morena ni el PRI ni el PAN, ya que ella considera que las mejores propuestas las tiene el Partido Verde.

Yo me informé como siempre que hay elecciones y me gustan mucho las propuestas que tiene el Partido Verde y les voy a decir una que me gustó", explicó.