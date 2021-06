Gonzalo Peña: Danny Berriel dice si teme tras denunciar al actor de Televisa de violarla; sigue libre

Ciudad de México.- Después de denunciar a Gonzalo Peña y Eduardo 'N' por haberla violado, la famosa actriz, Danny Berriel, se sinceró en una entrevista con TVyNovelas, en donde confesó si temía por su vida después de iniciar el proceso legal, pues actualmente el actor de Televisa continúa libre y no se sabe su paradero, mientras que su supuesto cómplice hace varias semanas fue liberado.

Berriel hace un par de meses empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que revela que ya tenía más de un año que puso una denuncia contra Eduardo y Gonzalo por haber abusado de ella, pero que aún así no habían sido arrestados, por lo que Sergio Mayer y otros funcionarios se movilizaron para comenzar un proceso legal.

Ante esto, Peña fue despedido de la novela ¿Qué le Pasa a mi Familia? y según la actriz de TV Azteca, salió prófugo de México con ayuda de su familia, mientras que su presunto cómplice, fue encarcelado y liberado tras algunas semanas.

Dicha situación tiene a Daniela "muy molesta", pero señaló que no se dejaría vencer y por eso mismo seguía trabajando con sus abogados para presentar "todas las pruebas", que dice que nunca le permitieron presentar, por lo que se fueron a apelación con la esperanza que ahora sí permitan entregar todo lo necesario y la "carpeta de investigación este completa".

Tras esto, específico que considera que va por buen camino, ya que está en varias organizaciones de mujeres violentadas, viendo que cada vez se alzan más las voces, por lo que cree que ahora sí, se comenzara a obtener justicia, esperando que encuentren y encierren a Peña.

Espero que, ahora sí, mis derechos se hagan valer, que el juez me escuche y vea todas las pruebas, que haya una nueva orden de aprehensión en contra de Eduardo (Ojeda) y lo puedan agarrar. En el caso de Gonzalo, espero que lo encuentren donde quiera que esté. Desde el día uno he estado pidiendo justicia, por eso hice un video contándole a todo el mundo lo que me sucedió, porque la justicia no estaba llegando, las autoridades no me escucharon, tuve que hacer mi caso mediático", confesó.

Finalmente reveló que ahora se encuentra "enfocada en sanar emocional y espiritualmente", por lo que está viendo una psicóloga y a una chica que maneja "el tema de meditación y afirmaciones positivas", mandándole el recadito a la familia del exactor de Televisa, que no tiene miedo de represalias, pues el "bien" la "protege".

No, no tengo miedo; confío en que el bien me protege. La familia de Eduardo sabe lo que tuvo que hacer para sacar a su hijo, y saben que no fue de una forma honesta; no creo que me hagan nada, saben que su hijo me hizo un daño y que hay más víctimas", concluyó.