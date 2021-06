Maribel Guardia confirma ruptura entre Julián Figueroa e Ime Tuñón: "Lucha por tu matrimonio"

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Maribel Guardia brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas y aquí confesó que su hijo Julián Figueroa sí tiene una crisis de pareja con su esposa, Imelda Garza-Tuñón.

La intérprete originaria de Costa Rica aseguró que ella se mantiene al margen de esta relación y procura no entrometerse, pues como se recuerda la revista TVNotas la acusó a ella de ser la culpable de la crisis marital de su hijo y su nuera.

No me meto en sus problemas, ni de mi nuera, porque la quiero mucho y amo a mi hijo; me encanta verlos juntos, tienen un niño precioso, y ojalá puedan sacar adelante su matrimonio, le pido a Dios todos los días por eso. Pero Dios dispone y ellos toman su decisión", explicó.