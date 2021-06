"¡Por fin!": Adrián Uribe da gran mensaje por campeonato de Cruz Azul tras 23 años de lucha

Ciudad de México.- La tarde del pasado domingo 30 de mayo es un momento que miles de fanáticos esperaban, sobre todo aquellos seguidores de Cruz Azul que durante 23 años esperaban el vivir un gran campeonato.

Entre las tantas personas que estaban a la espera se encuentra el presentador de Televisa, Adrián Uribe quien se mostró en sus redes sociales deseando que el momento se diera, pues escribió "de corazón me gustaría que el Cruz Azul sea campeón. ¡Se lo merece!".

De corazón me gustaría que el @CruzAzul sea campeón. Se lo merece! uD83DuDE4C — AdrianUribe (@AdrianUribe) May 31, 2021

Lo que no resultó tan agradable es que el conductor es fanático del equipo de las águilas del América, pero al famoso no le importó nada y no le fue impedimento para que al ver el resultado este volviera a mostrarse en su cuenta de Twitter.

Y después de 23 años por fin @Cruz Azul campeón. Felicidades por tan merecido campeonato, pero sobre todo felicidades a toda su afición. Valió la pena la espera", externó

Y después de 23 años por fin @CruzAzul campeón.

Felicidades por tan merecido campeonato. Pero sobre todo felicidades a toda su afición. Valió la pena la espera! uD83DuDC4FuD83DuDE4FuD83CuDF89 — AdrianUribe (@AdrianUribe) May 31, 2021

Por lo que con este mensaje marcó la diferencia e inmediatamente existieron fans para mostrarse fascinados ante la gran muestra que Adrián decidió tener, pues en lugar de armar guerra por ser del equipo contrario, este se unió a la celebración.

Fuente: Twitter @adrianuribe