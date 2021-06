¿Romance en Televisa? Conductora de 'Hoy' revela si tuvo amorío con Luis Miguel

Ciudad de México.- Después del último capítulo de la serie sobre Luis Miguel en Netflix, quedó la duda sobre quien era la periodista con la que supuestamente coqueteó, por lo que a las afueras de Televisa, la prensa detuvo a Martha Figueroa, conductora de Hoy, para cuestionarle si alguna vez tuvo un amorío con el cantante.

Martha se sinceró ante las cámaras y habló sobre el tipo de relación que mantuvo con 'El Sol', ante los cuestionamientos de la periodista que apareció en el último episodio de Luis Miguel, La Serie, a quien le dijo que era soltero y presuntamente por ello terminó su relación con Issabela Camil, interpretada por Camila Sodi.

Ante esto, Figueroa señaló que no cree que dicho personaje se trate de ella, pues no hablaron de ese tema en una de sus entrevistas, ni tampoco que hubiera más haya de una relación de amistad o laboral, pues sí hubo un tiempo en que ella era la única que lo entrevistaba, pero que siempre fue una relación de "cuates".

Le hice muchas entrevistas, no sé si se referían a mi, acuérdense que luego tienen muchos personajes en uno, si era yo qué padre. Si hubo una época en la que solamente yo lo entrevistaba y eso era padrísimo, pero no fue específicamente de ese tema ni nada, la vez que yo lo entreviste me habló de sus hermanos", reveló Figueroa.

De igual manera señaló que pese a ser tan amigos, nunca dijo mucho sobre su vida personal, pues era "hermético", y para no arruinar su relación no presionaba mucho en el tema, asegurando que él nunca ha buscado hacerse la "víctima" cómo dicen, pues expuso sus debilidades, cómo su relación de "me llevo bien y luego mal" con su hija, Michelle Salas.

Para concluir, señaló que tienen siete años de no verse y sentarse a platicar cómo antes, pero que hace dos años se vieron en el auditorio y él le dio varias rosas, cómo en señal de que todo estaba bien entre ellos.

No lo he buscado, la última vez que nos vimos fue hace siete años, yo creo, me invitó a cenar, es que se atravesaron un par de giras, nos vimos en el auditorio hace dos años, pero no nos sentamos a platicar. Siempre nos llevamos bien y cómo que tenemos esa comunicación no verbal padre, en el auditorio me aventó siete rosas, que son detalles que dices: 'Ah, estamos bien'", concluyó al respecto.

Fuente: Canal de YouTube de Eden Dorantes