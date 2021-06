¿Se burla? Así se expresa Yadhira Carrillo sobre los problemas que tienen Lety Calderón y sus hijos

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo fue abordada por la prensa en su llegada al Reclusorio donde se encuentra su esposo Juan Collado y aquí reaccionó a la difícil situación que vive Lety Calderón con sus hijos Luciano y Carlo, debido a que no han podido realizar todos los trámites para obtener la Visa.

Pese a que en otras ocasiones la retirada actriz muestra su total apoyo a la exesposa del abogado, en esta ocasión se mostró renuente y prefirió no hablar al respecto.

No tengo comentario absolutamente ninguno, gracias, tengo que entrar ya", mencionó a los reporteros.

Sin embargo, los medios de comunicación presentes no se quedaron conformes y siguieron cuestionando a Yadhira sobre el tema y solamente añadió: "No tengo comentario del tema porque no son temas que yo deba comentar, les agradezco mucho".

Ya cuando los reporteros le mencionaron que Lety ha estado muy al pendiente de Luciano por las secuelas que podría tener del Covid-19, Carrillo cambió su tono de voz y comentó:

¡Qué belleza!, ¡cómo no!, un amor, que se alivie muy pronto, le mando un abrazo, tiene un médico de cabecera precioso, un ángel de cabecera, que les vaya muy bien y que se recomponga rápido".

Los conductores de Venga la Alegría, Horacio Villalobos y Flor Rubio, de inmediato mencionaron que las declaraciones de Yadhira fueron un tanto burlescas y que llevaba 'jiribilla' (doble sentido).

Fuente: Venga la Alegría