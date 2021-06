Trago amargo: Tras dejar rehabilitación, Rafael Amaya vive mal momento en tour con Roberto Tapia

Ciudad de México.- El famoso y polémico actor, Rafael Amaya, de nueva cuenta se encuentra en el ojo del escándalo, pues después de haber dejado rehabilitación y supuestamente sufrir una 'recaída', el famoso protagonista del Señor de los Cielos, vivió un trago amargo en medio de su tour con Roberto Tapia.

Desde hace varias semanas, Amaya y Tapia están recorriendo varias ciudades para realizar sus presentaciones del 'Tour de los Compadres', el cual marcó el regreso a los escenarios de la exestrella de Telemundo, después de su caída en los vicios del alcohol y las drogas.

Pero, debido a que un empresario quiso estafar a los artistas, por lo que tomaron la decisión de cancelar el evento que tenían en Idaho, pese a ya tener las entradas vendidas y ya estar en la ciudad para realizar el evento.

Después de anunciar que no se iban a presentar, su equipo lanzó un comunicado en el que revelaron el porque decidieron tomar esta decisión, destacando que ya se había advertido que tomaran medidas drástica si trataban de incumplir con el contrato.

El evento no se realizó porque el empresario Tony Chávez y su equipo no cumplieron con los acuerdos que se realizaron y nos mintieron desde días atrás, esto no es culpa de nuestro equipo de trabajo ya que los artistas Rafael Amaya y Roberto Tapia llegaron a la Ciudad de Caldwell, Idaho, para su presentación, pero al darnos cuenta que nos habían mentido, se tomó la decisión de cancelar el evento, al empresario se le comunicó desde días antes que bajo cualquier mentira el evento sería cancelado, como sucedió", dice el comunicado.