¿Volverá con Bárbara Escalante? José Eduardo Derbez revela en 'Hoy' que no se casará con su novia

Ciudad de México.- El querido actor y comediante José Eduardo Derbez brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde hizo fuertes revelaciones sobre su vida privada, en especial de su relación sentimental con Paola Dalay.

Desde las instalaciones de Televisa, el también conductor de Miembros al Aire confesó que no tienes planes de llegar al altar con ella, quien en varias ocasiones ha tenido roces con la ex de Derbez, Bárbara Escalante.

No no no, no hay planes de boda, no habrá boda, estoy enfocado en mi trabajo 100 por ciento, la boda ya vendrá después, si llega, sino pues...", dijo en un inicio.