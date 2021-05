¡Boda en TV Azteca! Exintegrante de 'Survivor' se compromete; su novia se lo propone en vivo

Ciudad de México.- Después de ser el cuarto eliminado de Survivor México, el primero del equipo de los 'Halcones', uno de los más queridos participantes del reality de TV Azteca está a punto de tener boda, pues en pleno programa en vivo de Mimí Contigo se comprometió, su novia le propuso matrimonio.

Después de haber salido del demandante reality de supervivencia, Carlos 'Chiken' Muñoz, estuvo en el programa vespertino antes mencionado, dónde habló sobre su experiencia en las playas de República Dominicana y cómo había cambiado su vida.

De igual manera habló de aspectos personales, cómo su relación de poco más de dos años con Jessica Bulman, destacando que estaba muy enamorado y que aunque no creía en el matrimonio antes, ahora que está con ella le gustaría llegar al altar.

View this post on Instagram

Tras esto, dijo que no quiere tener una boda en medio de la pandemia del Covid-19, pero que ya estaba ansioso para poder comprometerse con su guapa novia y casarse a lo grande con ella, destacando que quería estar a su lado siempre.

Por supuesto que yo quiero estar con ella siempre, por supuesto que quiero que esto crezca y que este equipo, este 24/7, esto bonito se vaya para muy lejos, cómo le dije un día, no quiero que hagamos boda de pandemia y ojala esto termine pronto y claro, si ella quiere", expresó 'Chiken'.

Jessica al escuchar las palabras de su novio no pudo quedarse callada y también le expresó todo su amor y que quiere estar con él toda la vida, por lo que se arrodilló en el foro, frente a las cámaras, y sacó un anillo para pedirle que se casara con ella, lo que lo dejó atónito y sin palabras.

Te fuiste y sentí lo que es no tenerte, y la verdad es que no puedo imaginar mi vida sin ti, no puedo verme ni visualizarme, quiero seguir de tu mano para siempre y que venga lo que Dios quiera que venga y por eso pues, te tengo una sorpresa... ¿te quieres casar conmigo?", dijo mientras se arrodillaba.