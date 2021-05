¿Cirugía o agua con limón? Chiquis rompe el silencio y confiesa si se hizo la liposucción

Los Ángeles, California.- De nueva cuenta, Chiquis Rivera está en el ojo del huracán, luego de que recientemente apareciera en un video de Instagram mostrando una escultural figura.

En el clip, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera destacaba sus encantos, supuestamente resultados de duras rutinas de ejercicio y un secreto de su abuelo, agua caliente con limón.

Pese a las declaraciones, poco tiempo pasó para que las redes sociales señalaran de "mentirosa" a la cantante, pues salieron a la luz unas imágenes de la hija de la ex de Lorenzo Méndez visitando el consultorio de un cirujano plástico llamado Víctor Gutiérrez.

El mencionado profesional de la salud, ventiló las postales en las que aparece junto a Chiquis, motivo suficiente para que los haters de la artista dieran rienda suelta a sus comentarios y se le fueran con todo.

Horas más tarde, la polémica sobrina de Lupillo Rivera, se manifestó nuevamente en sus redes sociales para calmar rumores y revelar toda la verdad.

"Ahorita están diciendo que porque me vieron que me tomé una foto con un doctor, en Tijuana, el viernes...que me hice algo, que me hice cirugía..."

Yo soy súper neta con ustedes. A la gente que vio esa foto con el doctor Víctor Gutiérrez, no fue porque me hice una lipo, es porque me voy a hacer las bubis", dijo la cantante.

Y finalmente, recapituló acerca de que ahora cuida más su alimentación y procura hacer más ejercicio, sumado a la receta del agua con limón que le recomendó años atrás su abuelo.

Fuente: Instagram @chicapicosa2