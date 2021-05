Consiente a sus fans: Lupillo Rivera ofrece romántica serenata ¡Descubre cómo ganarla!

Ciudad de México.-El cantante Lupillo Rivera sorprendió a sus fans femeninas con tremenda oferta para celebrar el Día de las Madres, y es que las participantes tendrán la oportunidad de que 'El Toro del Corrido' les cante sus éxitos en una serenata.

Sus admiradoras no ocultaron su emoción y expresaron la ilusión que sienten de poder pasar unos minutos con la estrella: "Yo quiero ganarme esa serenata mi mayor ilusión ha sido conocerte en persona pero no tengo los recursos para viajar y ver algún concierto tuyo", "Desde luego quiero la serenata con este señorón porque es un tipazo y estaría padrísimo", "Me encantaría una serenata virtual con el mejor cantante Lupillo Rivera", escribieron algunas internautas.

Este codiciado premio está organizado por Chedraui y la tienda anunciará los nombres victoriosos el próximo 5 de mayo y serán contactados para que disfruten de la voz del intérprete de El Moreño y Baraja de Oro el 6 de mayo en una reunión virtual.

Lo mejor es que la dinámica es muy sencilla, las interesadas deberán navegar en la cuenta oficial de Facebook del supermercado y responder por qué a las mamás les gusta hacer sus compras en Chedraui, y las tres respuestas con más 'me gusta' vivirán la inolvidable experiencia.

Fuente: TV Notas