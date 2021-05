¿De Legarreta? Desde 'Sale el Sol', Erik Rubín revela reclamos por amorío con Salma Hayek

Ciudad de México.- Recientemente el famoso cantante, Erik Rubín, reveló para Sale el Sol que después de haber hablado respecto a sus amoríos pasados con famosas actrices o cantantes, cómo Salma Hayek, recibió varios reclamos molestos, ¿a caso Andrea Legarreta se molestó por sus confesiones?

Hace un par de semanas que Rubín estuvo en el show del 'Escorpión Dorado', dónde habló sobre las relaciones que tuvo a Hayek, Thalía y Paulina Rubio, causando todo un revuelo en las redes sociales y entre fan que lo criticaron por hablar sobre ello.

Andrea Legarreta enamora al posar junto a Erik Rubín en 'Hoy No Me Puedo Levantar'

Ante esto, la conductora de Hoy señaló que no estaba molesta porque conocía cada etapa de la vida de su esposo, pues tenían más de 20 años juntos, señalando que no "inventaran".

View this post on Instagram

Ahora fue el intérprete de Happy quien reaccionó a esta clase de molestia que se generó, y ante las cámaras de Imagen TV dijo que no comprendía el porque sucedió eso, ya que las involucradas de primera mano estaban muy bien y lo trataban cómo siempre, que no hubo reclamos.

Thalía acabo de hablar con ella, Paulina (Rubio) también, son mis amigas, ninguna de ellas me ha reclamado nada, es algo que se sabe desde hace años, y estoy seguro que Salma (Hayek) siendo una persona inteligente, de mente abierta, no le molestaría en lo más mínimo que diga que tuvimos algo que ver, una relación, cuando éramos jóvenes", dijo Rubín.

Nuevamente reiteró que las cosas con sus "amigas" estaban bien, por lo que se animó a cuestionar que era lo que tanto molestó al público, porque además eran fases de su vida que desde hace muchos años se sabían gracias a los medios de comunicación.

No sé dónde está la molestia de la gente porque ellas no están molestas, ni yo nunca haría nada para dañar a nadie ni hablar mal de nadie, nunca lo he hecho", finalizó.