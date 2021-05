¡Es definitivo! Conductor de Televisa rechaza una reconciliación con su ex ¿Por qué será?

Ciudad de México.- El conductor Raúl Araiza descartó una posible reconciliación con su antigua pareja, la psicóloga María Amelia Aguilar, con quien sostuvo una relación sentimental durante un año.

A finales de marzo, el presentador de Hoy confirmó los rumores sobre la separación de su novia. Detalló que los múltiples proyectos laborales que ambos tenían asumían la principal razón de su ruptura.

Aunque en ese momento pensó que el tiempo aclararía su situación, sucedió todo lo contrario, pues ahora rechazó por completo la idea de retomar su noviazgo, ya que su apretada agenda no se lo permite.

Precisamente lo que detonó la decisión entre María y yo fue el trabajo. No tengo un horario, ni nada, y le dije: 'Tú te mereces a alguien que te dé el tiempo y no de sobra, sino el que te mereces'. Lo comprendió, ella también tiene mucho trabajo. Lo que menos queríamos era presionarnos, precisamente por el gran amor que nos tenemos. Lo dejamos al tiempo, pero el tiempo no está ayudando, al contrario, nos está haciendo darnos cuenta de que va a ser algo muy difícil".