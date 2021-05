¡Golpe a 'Hoy'! Actriz de Televisa los traiciona y hace fuerte declaración de Luis Miguel en 'VLA'

Ciudad de México.- Después de una larga trayectoria en Televisa y formar parte del programa Hoy, una querida actriz los traicionó al dejarlos por TV Azteca y llegar al matutino Venga la Alegría con una fuerte declaración respecto a su relación con Luis Miguel, sin duda un duro golpe para el canal de Las Estrellas.

Lucía Méndez la mañana de este martes 4 de abril, se presentó en los foros del famoso matutino del Ajusco, en el que no solo participó en dinámicas cómo en 'Gánale al 'Capi'', pues aseguró nuevamente que ella es el amor de la vida de 'El Sol'.

Cabe recordar que desde hace días, Méndez y Alejandra Ávalos están en una especie de guerra de revelaciones, pues la cantante asegura que ella es el amor de la vida del intérprete de La Incondicional, asegurando que su colega "está mintiendo".

La cantante relató cómo fue que Luis Miguel le dijo que ella era el amor de su vida, recordando que ella se sorprendió porque primero le estaba haciendo unos reclamos y le dijo que lo que le diría solo aumentaría su ego.

Me reclamó, obviamente muchas cosas, y dentro de lo que me dijo fue eso. Luis Miguel me dijo, me acuerdo muy bien: 'Para tu ego', me acuerdo muy bien, y yo me quedé así de (hizo un gesto de interrogación): 'Eres el amor de mi vida'", relató Méndez.