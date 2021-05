¿Hubo fuego? FOTO entre Selena y Luis Miguel destapa rumores de romance

Ciudad de México.- Una foto entre lactante Selena Quintanilla y Luis Miguel ha desatado rumores de una relación entre ambos, teoría que los fans de ambos intérpretes han develado tras el estreno de la temporada dos de la serie inspirada en la vida de la 'Reina del Tex-Mex'.

Incluso, dichos rumores cobraron relevancia luego del estreno de la bioserie del intérprete de Suave, pues es precisamente en esta nueva temporada que se han destapado más relaciones que 'El Sol' ha tenido.

Cabe destacar que la fotografía fue difundida por la actriz Ana de la Reguera, quien no solo se declaró fan de ambos, sino que además no dio pie a un posible romance entre ellos, eso fue obra de los fans que no demoraron en sacar conclusiones.

La imagen fue captada durante la década de los 90 y aunque se cree que ambos coincidieron en diversas ocasiones, no se supo en aquel entonces sobre una relación, sin embargo, se cree que dicho rumor se aborde en la serie de Netflix de Luis Miguel o de la intérprete de Como la flor.

Fuente: SDP Noticias