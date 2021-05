"Mald... sea": Lola Cortés explota en 'Hoy' y Manuel Turizo la confronta

Ciudad de México.- Después de una semana llena de polémicas, la famosa actriz y bailarina, Lola Cortés, no se contuvo para responder ante el regreso de una integrante del programa Hoy, tras lo que explotó en pleno programa en vivo del matutino de Televisa con un contundente mensaje, por lo que Manuel Turizo la confrontó y le pidió que mantuviera la calma.

La mañana de este martes 4 de abril, Michelle Vieth regresó a los foros de Televisa para realizar su presentación en 'Las Estrellas Bailan en Hoy' junto a Emir Pabón, lo que desató la ira de Cortés, quien sin miramientos dijo que era algo lamentable.

Cabe recordar que Vieth, desde el pasado viernes 23 de abril, reveló que tenía problemas de salud y la semana del 26 al 30 de abril no se presentó al matutino y tampoco se comunicó, por lo que preocupó a todos sus compañeros, lo que ella asegura no sucedió así, que todos supieron de su paradero y estado de salud.

Después de ver a la concursante decir que todos sabían que tenía salmonela y que por órdenes médicas no podía salir de cama, la 'Jueza de Hierro' se mostró molesta y dijo que no podía creer que regresara, que iba a suceder lo de siempre, que iba a empezar bien con el ritmo, pero conforme avanzaran se iba a decepcionar.

Tras esto, el intérprete de Una Lady se enfrentó a la exconductora de TV Azteca y le dijo que mantuviera la calma y la "esperanza" de que podría mejorar y que los conductores no iban a decepcionarla, a lo que ella solamente se rio divertida.

Cabe mencionar que después de este encuentro, Cortés destrozó a Vieth y le dijo que no merecía su lugar dentro del programa, pues como profesional debía de haberse presentado aún estando enferma, como ella lo hizo varias veces a lo largo de su carrera.

Ni siquiera me molesta, porque no puede molestarme una enfermedad que tienes, porque no está en tus manos ni en las mías, la molestia más grande fue, ¿por qué no viniste y dijiste, me pasa esto? Esto me pasa, y no solo con esta casa productora, ni con el público, sino con tu pareja", le reclamó Cortés a Vieth.