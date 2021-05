México de luto: Famosos de TV Azteca y Televisa se unen y lamentan colapso de Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- Desde hace algunas horas las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad, empatía y también rabia tras el accidente en la Línea 12 del Metro ocurrida durante la noche del lunes alrededor de las 22:20 horas.

Famosos de todas las televisoras, incluidas Televisa y TV Azteca, han aprovechado sus perfiles en Instagram y Twitter para pronunciarse ante la tragedia que sacudió a todo México y que hasta el momento ha dejado saldo de 24 personas muertas, según información oficial proporcionada por Claudia Sheinbaum.

Siento en el corazón lo que pasó en el Metro... me da muchísima impotencia y me rompe el alma saber que tanta gente estuvo afectada... No fue accidente, fue negligencia", reclamó Bárbara de Regil a través de sus historias.