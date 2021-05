¿No se llevan? Ana María Alvarado confiesa quién del medio no es de su agrado

Ciudad de México.- La conductora y locutora Ana María Alvarado confesó el nombre de la persona que no es de su agrado a pesar de dedicarse a la misma profesión y haber tenido cierta relación en el pasado.

La confesión ocurrió durante la emisión del programa Sale el Sol en donde Alvarado se sometió al polígrafo, prueba que detecta el momento en que se está diciendo una mentira.

Ahí, la conductora confesó que se trata de Daniel Bisogno, conductor de TV Azteca y aunque no mencionó su nombre, sí reveló su descripción, por lo que de inmediato se supo que se traba de él.

Te lo juro que no me caen mal, el que me cae mal no está aquí. Trabaja en otra televisora… es güero y alto, de 1.9 más o menos".

Fue Alex Kaffie, conductor con quien Alvarado comparte cámara quien se atrevió a decir el nombre, por lo cual la colaboradora de Maxine Woodside no pudo negar que s tratara de él y terminó por contar las razones que tiene para que este no sea de su agrado.

"Bisogno es el que me cae gordo y muy gordo, me ha dicho 'que te mueras', 'espía', 'alacrán', varias veces, así con Close up 'espía, alacrán, ojalá que te mueras'. Entonces, yo voy de acuerdo con que me critiquen mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte pues sí está gacho".

Fuente: Sale el Sol, Milenio