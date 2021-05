Pánico en Televisa: Integrante de 'Hoy' 'desaparece' y Galilea Montijo da duro mensaje

Ciudad de México.- Nuevamente entre los conductores del programa Hoy se está apoderando el pánico, pues una de las integrantes del matutino de Televisa se encuentra en calidad de 'desaparecida', pues no han sabido nada de ella desde hace varios días, por lo que Galilea Montijo tuvo que dar un duro mensaje para otro de sus colegas.

Desde la semana pasada, Michelle Vieth se encuentra brillando en el reality de baile, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', pero gracias a su ausencia, que creó gran polémica porque su compañero, Emir Pabón, tuvo que bailar con su coreógrafa, con quien recibió un 29, siendo la calificación más alta.

Ante esto las quejas por el resto de los concursantes comenzaron a quejarse y decir que no era "justo" para ellos, ya que ella era una profesional y el resto no tenían pareja profesional, por lo que estaban "inconformes", sin embargo, un par que dijo que no era importante.

Tras las quejas de los integrantes y el no saber nada de Michelle, Montijo cuestionó que pasaría con Emir, destacando que ya no se podía dejar que bailara con una coreógrafa, pues ya no era justo para los demás que se repitiera la situación, aunque estuvieran preocupados por la exactriz de TV Azteca debían de continuar normal, con las reglas.

¿Dónde está Michelle Vieth? Estamos teniendo un efecto Anel, ¿qué pasará con Emir Pabón?, porque las otras parejas no creen que es justo, yo creo que no puede bailar con una coreógrafa", reveló la conductora.

Los jueces concordaron con el comentario de Galilea, por lo que Andrea Legarreta aclaró que ellos lo calificaron a él, porque lo hizo "maravilloso", a lo que se le unió Lola Cortés, señalando que no iba a volver a ocurrir.

Por eso mismo, la jalisciense tuvo que armarse de valor y decir que era definitivo el hecho de que Pabón no bailaría con otra coreógrafa o profesional, por lo que de no presentarse Vieth este martes 4 de abril a su presentación, se irían directo al duelo de eliminación del viernes 8 de abril, sin duda una dura noticia para el cantante.

Ahora, si no se presenta Michelle, ¿Emir queda fuera de la competencia?, es que saben qué, yo pensando como participante yo digo, '¡Ay! Entonces yo también me enfermó y que mi equipo suba calificación'... Entonces si Michelle no se presenta, Emir pasa directo a eliminación, así que, Michelle ¡por favor preséntate!", dijo Galilea en suplica.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy