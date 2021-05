¿Pleito con Pati Chapoy? Exconductora de TV Azteca destroza a integrante de 'Ventaneando': "Arpía"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 4 de mayo la conductora de espectáculos Ana María Alvarado, quien por años trabajó para TV Azteca, confesó que no soporta este famoso integrante del programa Ventaneando.

Resulta que la periodista y locutora se tuvo que someter al polígrafo para hacer algunas revelaciones de su vida privada y sentimental y sin pelos en la lengua, tuvo que contar qué miembro del medio artístico le cae mal y explicó que trabaja en otra televisora.

Anita explicó en plena transmisión en vivo que no se trata de Pati Chapoy, sino del discípulo de esta periodista: Daniel Bisogno.

El que me cae mal es güero y alto, de 1.90 más o menos... me cae gordo y muy gordo ", dijo Alvarado.

Cuando sus compañeros le preguntaron a qué se debía su rivalidad, esto comentó: "Me ha dicho que te mueras, arpía, alacrán, varias veces, yo estoy de acuerdo con que me critiquen mi trabajo y mi aspecto físico, pero ya desearte la muerte está gacho".

Asimismo, Anita confesó si cree que su excompañera en TV Azteca, Raquel Bigorra, le haya hecho brujería y haya provocado que enfermara hace unos meses.

Pues no sé si me tiene amarrada, no creo, hace mucho tuvimos diferencias, yo creo que ya lo ha superado y no creo en la brujería, así que no llega".