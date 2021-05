¿Sale del clóset? Actor de Televisa responde a los rumores de su orientación sexual

Ciudad de México.- Tras el escándalo por responder en días pasados a los ataques de los haters en redes sociales, el actor de Televisa, Adrián Di Monte, vuelve a ser blanco de los medios de comunicación.

Desde hace unas horas, circula en redes sociales un video en el que el cubano responde a una serie de preguntas que sus seguidores de Instagram realizaron por medio de sus historias.

Con tono evidentemente molesto e incómodo, el también presentador respondió a la pregunta que uno de los usuarios le hizo: "¿Eres gay?"

No importa, si soy gay o no, no importa. Mi vida personal es asunto mío", dijo tajante.