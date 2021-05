Tragedia en Televisa: Hospitalizan de emergencia a Eduardo Manzano ¿de qué está enfermo?

Ciudad de México.- El actor Eduardo Manzano ingresó de emergencia al hospital y su esposa, Susana de Manzano ha notificado a los medios de comunicación la razón por la que permanece internado.

En redes sociales proliferaron los rumores sobre el estado de salud del miembro de Una familia de 10, estos se inclinaron a panoramas fatalistas que aseguraban que Manzano estaba en el área de terapia intensiva.

Su pareja desmintió esta versión, incluso dijo que la estrella conserva su característico sentido del humor y que solo fue afectado por una bacteria, la cual no presupone gravedad.

No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca he perdido el apetito, ni la risa", aclaró.