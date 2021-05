¿Traicionó a TV Azteca? Anette Michel revela porqué la abandonó y aparece en Televisa

Ciudad de México.- El rostro de Anette Michel incursionó en el mundo televisivo gracias a que TV Azteca le abrió la puertas de sus foros, sin embargo, recientemente se le ha visto pasear en emisiones de la señal de Televisa. Ello ha desatado la ola de preguntas en torno a su decisión profesional que está en búsqueda de nuevos horizontes.

Antes de verla en la pantalla de Televisa, Anette Michel solía conducir el aclamado programa MasterChef, del cual solo expresó gratos recuerdos, al tiempo que reafirmó la buena relación que guarda con los chefs.

Amo 'Masterchef 'con locura y frenesí. Siempre lo he dicho, me llena de emociones, adoro a los chefs, he vivido un mundo maravilloso y mágico a lo largo de varios años, he descubierto que la gastronomía es espectacular".

Cuando se le preguntó porqué optó por abandonar un proyecto al que le tiene tanto cariño, Anette ofreció una respuesta contundente que despejó las dudas de sus fans.

Están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví", anunció.

Asimismo, confesó que no había firmado ningún contrato de exclusividad, por lo que puede ir y venir a las oportunidades que se le ofrezcan. Por el momento, solo acudió como invitada al programa televisivo de Montse y Joe.

Las situaciones y causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba".

