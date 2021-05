Tras 40 años en Televisa, actriz reaparece en 'Sale el Sol' y dice que no quiere vivir: "Estoy mal"

Ciudad de México.- Una famosa y querida primera actriz de Televisa se sinceró en una reciente entrevista con Sale el Sol y confesó que ya no quiere seguir viviendo, pues en los últimos años ha sufrido diversos y delicados problemas de salud.

Lamentablemente la estrella del cine y televisión Elizabeth Dupeyrón contó ante las cámaras del programa matutino que a sus 70 años ya no tiene ganas de continuar luchando contra el Parkinson y sus complicaciones.

Estoy mal como me pueden observar, tengo males, y ni modo, hay que aceptarlos… es una especie de temblor esencial de Parkinson.... Cuando tengo entrevistas y cuando tengo preguntas, se me acelera un poco, pero así es y a veces no quiero que me vean, pero así estoy, y la verdad, es la verdad", declaró.