Tras ser atacado en Instagram por supuesto galán de Chiquis, Lorenzo Méndez responde

Ciudad de México.- Lorenzo Méndez ha ganado más fama por los escándalos en los que se le ha relacionado tras su polémica separación que por su carrera artística.

Es que luego de anunciar su divorcio con la cantante Chiquis Rivera, el exvocalista de La Original Banda el Limón ha estado en boca de todos, pues constantemente salen rumores de nuevos amoríos para la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Angustiado, Lorenzo Méndez revela que su banda es la 'culpable' de no dar concierto

Uno de lo más recientes, ha sido la supuesta relación que mantiene Chiquis con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien al parecer ha estado enviando duros mensajes al cantante.

View this post on Instagram

Sin embargo y pese a que todo ha salido a la luz en medios y redes sociales, Lorenzo asegura no prestar mucha atención; al menos eso aseguró al ser cuestionado sobre qué pensaba con la indirecta que le mandó Emilio e incluso taggeó su nombre en Instagram. donde lo llamaba "cobarde" y luego borró.

Mira hermano, yo estoy ahorita trabajando, no me enfoco en ese tipo de cosas. Le deseo felicidad a todos... Todos podemos tener esos deditos en Instagram para decir un chin... de cosas, pero, yo nunca he dicho nada mal de nadie", aseveró.