¡Tres generaciones! Jennifer Lopez comparte tierna y emblemática foto junto a su madre e hija

Estados Unidos.- Jennifer Lopez captó la mirada de sus seguidores de Instagram luego de compartir una fotografía familiar junto a su hija de 13 años, Emme Muñiz, y su madre, Guadalupe Rodríguez.

La instantánea publicada a través del perfil oficial de la cantante, desató miles de comentarios positivos ante la dulce representación. En la foto, las tres mujeres posaron juntas, ofreciendo sus perfiles laterales y mostrando su piel radiante y coordinando conjuntos neutrales.

La madre de JLo lució un suéter de punto, mientras que la cantante luce una camiseta sin mangas de punto y Emme usa una camisa oxford de rayas finas.

Tanto 'La Diva del Bronx' como su hija llevaban el pelo peinado hacia atrás en elegantes moños; Guadalupe usó su tradicional atajo hinchable.

Recientemente, la artista de 51 años, actuó en Vax Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen e invitó a su madre, a una versión del éxito de Neil Diamond de 1969, Sweet Caroline. Esta era la canción de cuna que solía cantar Rodríguez a López cuando era niña.

