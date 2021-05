Celia Lora posará en 'Playboy' para fomentar body positive: "Que estén contentas con su cuerpo"

Ciudad de México.- A sus 37 años, Celia Lora regresará a posar sin ropa en la portada de Playboy. Cabe recordar que 10 años atrás se mostró sin filtros en una edición en la que presumió su cuerpo.

Ella misma lo confirmó a la prensa durante un evento del tiktoker Papi Kunno. Además, confesó que le gustaría que la atrevida sesión fotográfica tuviera lugar en el hotel, ubicado en la colonia Roma, de unos de sus amigos

La hija del cantante Alex Lora no perdió la oportunidad de compararse con su versión de pasado, y dijo que en ese momento estaba muy delgada, y ahora su imagen ha cambiado, por lo que espera que estar más satisfecha con la publicación que se avecina.

Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca".