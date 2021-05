¡De no creerse! En entrevista con Luisito Comunica, Babo revela cómo es su rol de padre

Ciudad de México.- Hace dos semanas, el popular Luisito Comunica viajó hasta Monterrey, donde fue recibido por Babo, líder de Cartel de santa. En las historias de Instagram, el influencer compartió fotografías con el cantante, por lo que sus seguidores intuyeron que estaban preparando un proyecto.

Por fin, este 5 de mayo salió a la luz el video en YouTube con una duración de más de una hora. De inmediato, los fanáticos de las dos figuras públicas bombardearon el contenido con 74 mil 059 likes y 5 mil 794 comentarios. Además, ya supera el medio millón de visualizaciones.

La infancia de Babo, su dinero, los primeros pasos en la industria de la música y sus experiencias sexuales fueron algunos de los temas que abordaron durante la entrevista dirigida por Berth-Oh y Luisito 'El Pillo'. Una de las preguntas que más llamó la atención fue la relación que mantiene con sus hijos, ya que su faceta de padre es una de las menos conocidas por los medios de comunicación.

En este sentido dejó ver su rol paternal en el que su principio es sostener un canal de comunicación abierto para que sus hijos de 15 y 23 años le tengan entera confianza.

Si no existe la confianza [...] lo primero que van a hacer es acudir a un amigo suyo que esté igual de pend*jo, en lugar de recurrir al papá".

Para lograrlo, el intérprete Vaya, vaya y Éxtasis comenzó a sembrar sinceridad desde que eran pequeños: "Siempre les hablé las cosas al ch*le, nunca les anduve construyendo cuentos de fantasía". Asimismo, les aclaró que podía ayudarlos a salir de cualquier problema gracias a su experiencia.

También contó que es auténtico con sus descendientes, es decir, no demuestra una cara con la gente externa a su familia. Finalmente destacó que no les prohíbe nada a sus hijos con el fin de que no sientan tentación de hacer aquello que se les niega.

Fuente: YouTube En Cortinas con Luisito