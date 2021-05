Desde TV Azteca, Abogado de Florinda Meza revela que pide actriz de Televisa a hijo de 'Chespirito'

Ciudad de México.- Después de que Florinda Meza tomara acciones legales en contra de Roberto Gómez Fernández, por los derechos como coautora literario del programa de 'Chespirito', pidiendo ser incluida en las negociaciones de las retransmisiones de los programas del fallecido Roberto Gómez Bolaños, ahora el abogado de la actriz de Televisa reveló en TV Azteca que es lo que pide específicamente.

Guillermo Pous, abogado de Meza, aclaró ante las cámaras de Ventaneando que es lo que la viuda del fallecido 'Chespirito' pide al hijo del creador de El Chavo del 8, señalando que no es algo que no estuviera estipulado en el testamento del también actor.

Según el abogado, ella solo quiere que se cumpla todo lo estipulado en el testamento y que se le reconozca que tiene derechos de propiedad intelectual, imagen y derechos biográficos del escritor y comediante, y no de su obra en sí.

Son derechos que no se encuentran expresamente mencionados en el testamento de don Roberto, por lo cual se debe verificar de qué manera, a través del estudio que estamos realizando, deben ser adjudicados tanto los derechos biográficos, como los derechos de imagen, esto nada tiene que ver con el concepto de Chespirito", dijo Guillermo.

Los derechos de propiedad intelectual sobre todo el acervo vinculado a Chespirito y los personajes que derivan no hay ninguna pugna, en lo absoluto. Lo que no se mencionó fueron los derechos biográficos, derechos de vida y derechos de imagen propios de la persona, es decir, de don Roberto, por lo cual nadie puede negociar sobre ellos para obtener un beneficio, en tanto no se determine a quién y cómo le corresponderían a cada una de las personas que se tengan que ver beneficiadas por la asociación”, puntualizó Pous.

Tras esto, señaló que Gómez Fernández no puede realizar su alianza con THR3 hasta que no se aclare esta situación legal, siendo imposible el hacer una serie biográfica, una película y otros proyectos de animación de su padre, pues no puede disponer aún de esos derechos, señalando que él confía en que el productor con su "profesionalismo" y su "buena relación", atenderá los asuntos de manera adecuada.

De igual manera señaló que la actriz solamente quiere que se le "tome en cuenta" durante las negociaciones que se realicen para las retransmisiones de los programas, pues así esta "consignado en el testamento".

Finalmente, Guillermo Pous declaró que Meza también certificará que todo se esté llevando en orden en cuanto a lo que ha recibido económicamente durante su viudez.

Hay un porcentaje específicamente designado para la señora Meza, lo que ella busca es únicamente verificar que todo se esté pagando correctamente para que se repercuta a su favor como coautora literaria", remató.

Fuente: Agencia de México