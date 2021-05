Ex de 'El Potrillo' se le va encima a Shakira por hablar de esta forma de Colombia

Ciudad de México.- La ex y madre de los hijos menores de 'El Potrillo', Ximena Díaz es colombiana y la situación que se está viviendo en su país le es bastante dolorosa, por ello, no se tentó el corazón a responder algunos mensajes que no están siendo solidarios.

La modelo decidió dirigirse por completo a Shakira y la forma en que esta se mostró de Colombia, pues aseguró que no le seguiría dando paso a que se siguiera viendo la violencia que se está viviendo, pero la expareja de Alejandro Fernández no se midió y en redes sociales explotó.

A través de su cuenta de Instagram es donde 'Xime' realizó una publicación para irse encima de la cantante y agregó: "Se trata de concientizar Shakira", mientras que en el mensaje que fue bastante corto le fue directo al punto.

Les pido que si no están en Colombia, en el valle de Cauca, si no ven con sus ojos lo qué pasa, NO OPINEN", destacó.

Mientras que para evitar entrar en un disturbio más que termine por complicar las cosas, Díaz decidió cerrar la opción de comentarios y solo dejar el punto de vista que ella mandó.

Fuente: Instagram @ximenadiaz01 y @shakira