Exconductor de 'Hoy' destroza a actriz de Televisa y dice que amorío con joven es "por dinero"

Ciudad de México.- Desde la semana pasada el romance entre una muy guapa actriz de Televisa y un reconocido integrante del programa Hoy, 39 años menor que ella, dio mucho de que hablar, especialmente porque se dijo que este amorío podría convertirse en algo formal, pero ante esto, Álex Kaffie señaló que ella solo lo hace "por dinero", sin miramientos a la hora de destrozarla.

Galilea Montijo, el pasado viernes 30 de abril, exhibió un video en el que se puede ver a Lourdes Munguía, de 60 años, caminar de la mano con Brandon Castañeda, conductor de 21 años de la sección 'fit' del matutino, por los pasillos de San Ángel, además de que se dan un beso en el ensayo.

Aunque en el programa en vivo ella trató de negar la situación y excusarse con varios pretextos que desecho de inmediato la conductora, Brandon en una entrevista para TVyNovelas confesó que estaba encantado con Munguía, señalando que era un "mujerón".

De igual manera reveló que hasta el momento no tenían nada formal, pero que él estaba dispuesto a que se tornara a algo más formal e incluso llegar al altar con ella, pues la admiraba mucho y de verdad estaba "contento" a su lado.

No sé si algo formal, puede ser, no se sabe, pero ahorita estamos muy contentos, es un mujerón y yo me caso; a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión, también es la de Lú. O sea que van en serio… Vamos por todo, por qué no, si ya nos dimos un beso, ¡que no pueda haber otros más!", expresó Brandon.