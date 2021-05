"Lamento mi falta": Conductora de 'Hoy' se disculpa con Frida Sofía; así le responde

Ciudad de México.- Después de que supuestamente, Shanik Berman, famosa conductora de Hoy, dijera que Frida Sofía estaba internada en un hospital psiquiátrico y los medios enloquecieran, la integrante del matutino de Televisa empleó su cuenta de Instagram para pedirle una disculpa a la hija de Alejandra Guzmán por su "falta", a lo que la joven le respondió de manera contundente.

Berman hace un par de días dijo que la intérprete de Ándale acudió a un psiquiátrico para que validaran su estado mental, del cual se dudó cuando denunció a Enrique Guzmán de abuso infantil, lo que aparentemente se salió de contexto, pues ella pidió disculpas de que se malinterpretara lo que dijo, ya que ella solo quería decir que fue a consulta no que se internó.

Es por ello que le dijo a la joven que realmente "lamenta" que la "falta de precisión" en sus palabras la afectaran tanto, señalando que la quería y que realmente ella le cree lo que ha dicho de su abuelo, destacando que siempre buscó darle voz y no desmentirla.

Después de esto, Frida se pronunció al respecto y le dijo que no se preocupara que ella sabía que contaba con su apoyo, que no estaba molesta porque estaba consciente de que siempre le ha mostrado que le cree, que solo le molesta que la gente siga con la idea de que ir a una valoración psicológica siga considerándose como algo negativo y no como un paso para estar bien, señalando que estaba bien pedir ayuda y no estar bien.

¡Claro @shanikberman siempre has demostrado solidaridad y respeto hacia mi persona! ¡Y no estoy nada molesta! Una enfermedad requiere de atención, sea lo que sea. Ya con la idea de ir a un psicólogo es de 'locos', ¡no mam...! Todo@s tenemos problemas y mucha gente no se atreve a pedir ayuda por el taboo tan feo y cruel que la sociedad ha creado!", le respondió Sofía.

De igual manera resaltó que había que tener "hue..." para admitir y afrontar que se es "diferente", que ese no es motivo para que te hagan menos y que los chavos que se quitan la vida o matan a muchos por un trauma no atendido es "negligencia" y "culpa" de parte de los padres.

Cabe mencionar que el bufete de abogados de Frida Sofía también señalaron que ellos nunca han dado declaraciones sobre el caso y jamás salieron a desmentir a la conductora de Hoy, por lo que Shanik arremetió contra Suelta la Sopa y agradeció a la nieta de Silvia Pinal sus palabras.

