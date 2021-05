Natti Natasha le expresa admiración a Kimberly Loaiza ¿y preparan nueva colaboración?

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza se encuentra retomando poco a poco sus plataformas digitales y aunque no quiere abusar del regreso, esta ya decidió hablar sobre su experiencia siendo madre de dos, y además, tratar de estar activa en redes sociales.

La famosa youtuber decidió hablar en su cuenta de Instagram sobre cómo la está pasando, pues ha sido todo un impulso para seguir adelante sin importar el que dirán los usuarios a los que no les gusta su contenido.

La esposa de Juan de Dios Pantoja se ganó el respeto y admiración de más de tres millones usuarios y miles de comentarios, pero se contó con uno que nadie se esperaba y se trata de la próxima mamá, Natti Natasha.

La cantante que se encuentra a muy pocos días de convertirse en madre, no perdió tiempo e inmediatamente le dejó un comentario con el que le expresó total admiración a la pareja de JD Pantoja, y no, no se trata de una colaboración, sino de un corazón con el que se sintió identificada para la etapa que se aproxima.

