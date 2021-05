"No lo creo, me duele": Desde 'Sale el Sol', Angélica María revela que apoya a Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Después de la polémica por las acusaciones de abuso infantil de Frida Sofía, la famosa y querida exactriz de Televisa, Angélica María, se pronunció devastada ante las cámaras de Sale el Sol, donde aseguró que le "duele" ver a Enrique Guzmán atravesar por esto, señalando que ella le cree porque siempre fue "decente".

Desde hace varias semanas que la familia Guzmán atraviesa por una fuerte polémica, después de que Frida asegurara en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el cantante la había manoseado de forma indebida desde que ella tenía cinco años.

Tras esto, el intérprete de Popotitos dio una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, donde dijo que estaba destrozado y que él nunca convivió tanto con sus nietos debido a que su carrera no se lo permitía.

Ahora, Angélica fue captada en el aeropuerto y varios reporteros se le acercaron para cuestionarle sobre el caso de quien fue su pareja en varias novelas y películas, a lo que ella se mostró muy triste y solidaría con él, destacando que él fue una gran persona con ella y con su hija, Angélica Vale, un "precioso".

Sí, sí he hablado con Enrique, yo lo conozco desde que tengo 17 años, siempre fue una persona muy decente conmigo, muy decente, muy lindo, y con mi hija fue precioso, y, no sé, son cosas que no se explica uno porque se hablan esas cosas o porque suceden, yo no creo", reveló Angélica.