Terrible confesión: Juan Osorio llegó a pegarle a sus padres así lo recuerda

Ciudad de México.- El productor de televisión, Juan Osorio, confesó ante los medios de comunicación haber agredido físicamente a su padres durante los años en que tuvo problemas con las adicciones.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el exesposo de Niurka, también abordó el tema de Eleazar Gómez, actor que fue puesto en libertad luego de haber enfrentado un proceso legal en donde se le acusó de agredir a Tefi Valenzuela, con quien el histrión sostuvo una relación.

Al respecto, Osorio expresó que sí le daría trabajo al exnovio de Danna Paola, pues luego de ser acusado por agresión física, su futuro en los medios de comunicación y proyectos televisivos es incierto.

"Yo creo que ahorita tengo muy estructurada la novela y ahorita no hay necesidad, no hay personajes nuevos. Esto sería un proyecto a futuro; errores tenemos todos en la vida y yo no soy nadie para juzgar a las personas, si el personaje es adecuado y va para él, con gusto lo invitaría a participar", aseguró el productor.

Sin embargo y pese a las buenas intenciones del productor de televisión, este confesó haber golpeado a su padre en el pasado e incluso esta misma acción la realizó contra su propia mamá.

Yo respeto la opinión de las personas que se refirieron a mí de esa manera, todos los seres humanos hemos tenido errores; yo no he golpeado a una mujer pero golpeé mi papá que ya se murió, golpeé a mi mamá cuando era adicto".

No obstante y tras hacer tales declaraciones, Osorio insistió en que lo mejor que se puede hacer es encontrar la fuerza para salir adelante y enmendar los errores, por lo que aseveró estar arrepentido por haberle faltado a sus padres de esa manera.

Fuente: Milenio